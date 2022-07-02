ألغت السلطات الأمريكية نحو 600 رحلة، فيما تأخرت أكثر من 2100، وفق الموقع الإلكتروني “فلايتاوار” المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

وكان الوضع أكثر سوءًا الجمعة، إذ أعلن الموقع أنه رصد إلغاء 3060 رحلة وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى، بسبب نقص أعداد الطواقم.

نقص أعداد الطواقم:

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعدة طواقم أقل بنسبة 15 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية. وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علمًا بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلّص بسبب تدابير احتواء كوفيد-19.

عوامل تؤزم الموقف:

ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصًا على صعيد المناخ وارتفاع الحرارة وجائحة كورونا وفيروس جدري القرود.

في سياق متصل، ذكّر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في تغريدة المسافرين بأن من حقّهم استرداد قيمة تذاكر السفر في حال إلغاء الرحلات.