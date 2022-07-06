أَكَّدَ إمامُ وخطيبُ جامعِ قباء بالمدينة المنورة، الشيخُ سليمانُ بنُ سليم الله الرحيلي، أنه يُشْرَعُ للمؤمن في يومِ عرفةَ التكبيرُ المُقَيَّدُ لأنَّه يومٌ من الأيام الفاضلة ومن الأشهر الحرم، مبينًا أنَّ يومَ عرفةَ كُلَّهُ خيرٌ، والدعاءُ فيه بركةٌ على الحجاج وغيرهم.

جاءَ ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم على قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بـ”اليوتيوب” بعنوان: “فضائلُ يومِ عرفةَ” ضمن البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان (3)”، الذي تُنَفِّذُهُ الأمانةُ العامةُ للتوعيةِ الإسلاميةِ بالحج والعمرة والزيارة طيلة أيام الحج؛ لتوعية ضيوف الرحمن، وإرشادِهم بأحكام المناسك، وإيضاحِ المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال فيه.

الدعاء والتكبير:

وبَيَّنَ الشيخُ سليمان الرحيلي أنه يُشْرَعُ للمؤمن في يومِ عرفةَ أنْ يُكَبِّرَ التكبيرَ المُقَيَّدَ، ويبدأ من صباحِ يومِ عرفةَ إلى آخرِ أيامِ منى، والمقصودُ هو أنْ يُكَبِّرَ المسلمُ في يومِ عرفةَ تكبيرًا مطلقًا غيرَ مُتَقَيِّدٍ بالصلوات.

وأضافَ أنَّ اللهَ- عزَّ وجلَّ- يُعْتِقُ في هذا اليوم عبادًا من النار، وأولى الناسِ في ذلك هم ضيوفُ الرحمن من حجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبينَ نداءَ ربِهم.