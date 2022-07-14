أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، أن عددًا من الطيارين الشراعيين شاركوا فجر اليوم في البحث عن مفقود القصب بمنطقة الرياض، إضافة إلى البحث عنه بواسطة المركبات.

لقطات جوية من البحث عن #مفقود_القصب حيث يشارك فيها عدد من الطيارين الشراعيين. نسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم للعثور على المفقود، كل الشكر لجميع المشاركين في المهمة. pic.twitter.com/rI6VjyCCit — فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) July 14, 2022

وذكر فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “نسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم للعثور على المفقود، كل الشكر لجميع المشاركين في المهمة”.

مفقود القصب:

وكان الفريق البحثي قد تلقى يوم أمس الأربعاء بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من القصب التابعة لمنطقة الرياض، حيث ذكر البلاغ أن المفقود خرج مترجلًا مع الإبل، ورجعت الإبل فيما تغيب هو عن العودة.