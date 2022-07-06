وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء لجنة تنفيذية لحوكمة أعمال وكالات الرئاسة وإداراتها في موسم الحج لقياس الأثر وتحقيق الرقمنة وتعزيز الجودة وتفعيل الأنسنة ميدانيًّا.

خطط محكمة:

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين تعمل وفق خطط محكمة مدروسة سعيًا لتحسين الخدمات وتجويدها والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الروحانية الإيمانية الخاشعة لهم؛ حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تعزيز الرقمنة:

كما عملت الرئاسة من خلال وكالاتها الميدانية على تحقيق الجودة وتعزيز الرقمنة مما يتطلب حوكمة الأعمال ومتابعتها بشكل مستمر لتحقيق الأثر والاستدامة.

وبين أن هذه اللجنة ستكون برئاسة مستشار الرئيس العام وكيل الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني وعضو نخبة من وكلاء الرئيس العام وقيادات الرئاسة.