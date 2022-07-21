أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإنشاء محكمتي تنفيذ جديدتين في منطقتي الحدود الشمالية والباحة.

وتضمّن القرار أن يكون مقر محكمة التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، فيما تكون مدينة الباحة مقرًا لمحكمة تنفيذ المنطقة، على أن تختص كل محكمة بعموم قضايا وطلبات التنفيذ بالمنطقة وفقًا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وشهدت السنوات السبع الماضية إنشاء 13 محكمة تنفيذ جديدة بعد أن كانت 3 محاكم فقط، ليرتفع إجمالي محاكم التنفيذ اليوم إلى 18 محكمة تنفيذ موزعة على جميع مناطق المملكة.