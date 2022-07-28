أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات أن الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف تبذل جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية، حيث تم إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة.

استمرار سيول الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية، لتوفير حتى الآن عدد 827 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تفوق 1,885 شخصًا في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وتابعت: أنه بهدف إلى ضمان سلامة الجميع، عملت الفرق الشرطية المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدة مناطق من الدولة.

لا خسائر في الأرواح

من جانبها أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأنه وعلى الرغم من شدة الأمطار وتقلبات الحالة الجوية التي أسفرت عن جريان السيول والأودية في عدد بمناطق الدولة، ومداهمة الأمطار لعدد من المساكن، إلا أنه ولله الحمد؛ لم تسجل أية خسائر بالأرواح أو إصابات بليغة، واقتصرت على خسائر مادية فقط.

بدوره أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حالة المنخفض الجوي التي تتعرض له الإمارات ضعفت عن أمس.