إنهاء خدمات عدد من المسؤولين في ميناء العقبة | صحيفة المواطن الإلكترونية

تواصل الحكومة الأردنية تحقيقاتها بشأن حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة؛ إذ تم اليوم الإعلان عن إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية الحادث، الذي وقع الأسبوع الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز.
إنجاز التحقيق:
وقال الخصاونة في تغريدة على حسابه بتويتر: “إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرًا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة”.
وتابع: “إن إنهاء الخدمات طال أيضًا مدير عام الهيئة البحرية”.
مقتل 12 وإصابة 260:
وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، الاثنين الماضي، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.
وذكر المركز، في بيان له: “أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعًا في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجهًا بفتح تحقيق بالحادث”.
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