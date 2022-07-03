إنهاء خدمات عدد من المسؤولين في ميناء العقبة | صحيفة المواطن الإلكترونية

تواصل الحكومة الأردنية تحقيقاتها بشأن حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة؛ إذ تم اليوم الإعلان عن إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية الحادث، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز.