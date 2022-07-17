أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة “سكني”، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.

عقود شبكة إيجار

وأوضحت شبكة إيجار في بيان صحافي اليوم، أن أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني وُثِّق في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير الخامس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.

وفي المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية، جاءت أكثر الأحياء تسجيلًا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية على النحو الآتي: (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبوادي، والسلامة) في جدة، (النور، وطيبة، والأثير) في الدمام، (الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) في الخبر، (ولي العهد، والشوقية، والراشدية) في مكة المكرمة.

فيما جاءت الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: (طويق، والعليا، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبلد، والعزيزية) في جدة، (العنود، والعدامة، والسلامة) في الدمام، (الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية) في الخبر، (جرول، وولي العهد، والراشدية) في مكة المكرمة.

الرياض تتصدر

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقًا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بحوالي 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7300 عقد، ثم الدمام بأكثر من 6400 عقد، ثم الخبر بأكثر من 5400 عقد، فيما سجلت بقية المدن 17 ألف صفقة سكنية وتجارية.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات

وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني” بواسطة الرابط.