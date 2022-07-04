أكد سعد آل حماد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

وتابع آل حماد، في تغريدات له عبر تويتر، أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443- 1444هـ (2022م).

تفاصيل الأمر الملكي:

وجاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي امتدادًا للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة تداعيات الأسعار العالمية.

معاش أساسي إضافي:

والدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد يعد معاشًا أساسيًّا إضافيًّا لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية بحيث يصرف لمرة واحدة.

كما يأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة من الدعوم الحكومية التي جاءت استجابة للارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وذلك إيمانًا من القيادة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطناتها من الأسر المستحقة سوف يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الجاري.