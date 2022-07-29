بدأ المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو، اليوم الجمعة، استعداداته في الرياض، بعد غيابه عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

إيغالو يبدأ تدريباته

ولفت نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إيغالو بدأ اليوم برنامجه التدريبي بحصتين صباحية ومسائية في مقر النادي، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني.

وكان المدرب الأرجنتين رامون دياز قد أعلن عدم تواجد إيغالو مع الفريق في معسكر برمنغهام، بعد تعذر مرافقته لأسباب قانونية مستجدة بشأن قضية عائلية في بريطانيا، وتم تخصيص برنامجًا تدريبيًّا له برفقة أحد أعضاء الجهاز.

ويُعد المهاجم النيجيري واحدًا من أبرز لاعبي فريق الهلال، وخطف الأنظار خلال منافسات الموسم المنصرم، وتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل ممكن.

الهلال يبدأ معسكره

وفي السياق ذاته، وصل الهلال إلى برمنغهام اليوم، لبدء معسكره الإعدادي للموسم الجديد، حيث سيخوض 4 مباريات ودية، وستكون البداية أمام ألميريا الإسباني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).