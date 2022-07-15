نعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والدتها إيفانا، بعد إعلان رحيلها عن عمر يناهز 73 عامًا.

كلام إيفانكا المؤثر

ونشرت إيفانكا صورة لها ولوالدتها على حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير.. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص”. وأضافت: “سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن عن وفاة زوجته الأولى إيفانا ترامب، أمس الخميس، عن عمر يناهز 73 عامًا.

نعي ترامب والعائلة

وقال ترامب، عبر موقعه الخاص “تروث سوشيال: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”، مؤكدًا أنها كانت امرأة رائعة وجميلة وعاشت حياة رائعة وملهمة.

وأضاف خلال نعيها: “كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، كانت فخورة جدا بهم لأننا كنا جميعا فخورين بها”.

فيما وصف إيريك ترامب، عبر إنستجرام، والدته إيفانا بأنها كانت “قوية في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأماً وصديقة مهتمة”.

يذكر أن إيفانا ترامب تركت ثروة ضخمة لأولادها، حيث جمعت 100 مليون دولار قبل وفاتها، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth.