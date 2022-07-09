بعد شد وجذب على مدار الأشهر الماضية، أعلن إيلون ماسك Elon Musk أنه أنهى عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار نهائيًّا، بحسب صحيفة بيزنس إنسادير.

لماذا أنهى إيلون ماسك الصفقة الضخمة؟

وفسر خطوته تلك بسبب انتهاك اتفاقية الاندماج وخرق العديد من بنود الاتفاقية بينه وبين شركاء الصفقة.

وكان أغنى رجل في العالم قد توقف في وقت سابق عن الصفقة بعد أن ادعى أنه يريد من فريقه الاعتناء بشأن كمية الحسابات المزيفة على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أسقطت قنبلة عليهم، قال مايك رينجلر، المحامي: إن تويتر انتهك أحكامًا متعددة من الاتفاقية، ولم يمتثل لالتزاماته التعاقدية.

وفي جزء آخر من الرسالة قال: منذ ما يقرب من شهرين، سعى السيد ماسك للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لانتشار الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على منصة تويتر.

واتهم فريق إيلون ماسك القانوني تويتر بتجاهل ورفض طلبات الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات المزيفة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية: إن رسالة إيلون ماسك تشير إلى تناقضات متعددة ونقص في المعلومات التي طلبها من تويتر لإبرام الصفقة.