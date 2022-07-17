ارتبط اسم اللاعب عبدالرحمن غريب بالرحيل عن النادي الأهلي والانضمام لنادي النصر خلال صيف 2022، وذلك بعد هبوط الراقي لدوري يلو.

نصيحة جستنيه لـ غريب

ونصح الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه لاعب الأهلي قائلًا له عبر حسابه في “تويتر” : “إن صحت أخبار انتقاله بنظام الإعارة للنصر أو نادٍ آخر فأنا هنا لا أؤيد الإدارة مهما وصلت الإغراءات إلا أن أصر اللاعب فلم تجد حلاً أفضل إلا إعارته لعام واحد ومن المفترض على اللاعب وزملائه ممن كان للأهلي الفضل الأول في نجوميتهم أن يقدروا الظرف الصعب الذي يمر به ناديهم ويكونوا سنداً له.

النصر بالفعل سيتنافس مع الاتحاد والهلال لضم نجم الأهلي وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل غريب سيشجع كلاً من عمر السومة اللاعب السوري والحارس محمد الربيعي على الرحيل عن الأهلي بعدما رحل كل من البرازيلي كارلوس إدواردو وأليوسكي وحسين المقهوي وعبدالله حسون.