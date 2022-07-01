حرص ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على زيارة المدرب المخضرم خليل الزياني الفائز مع المنتخب السعودي بكأس آسيا عام 1984، التي تُعد باكورة البطولات القارية للأخضر، والتي فتحت الباب أمام كتابة تاريخ مشرّف للكرة السعودية في آسيا.

تفاصيل زيارة خليل الزياني

وقام المسحل بالاطمئنان على صحة الزياني بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر ومدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري، وعدد من أفراد أسرته، حيث تأتي الزيارة بعد أيام من التتويج التاريخي للمنتخب الأولمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك تعبيرًا عن تقديرهم لمساهماته الوطنية التي تمثل تاريخًا لا ينسى للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأكد المسحل أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين لموسم 2021-2022 والذي أقيم اليوم في الرياض، لتمثل رسالة بأن الكابتن الزياني أنموذجًا للمدربين الوطنيين عبر الأجيال عطفًا على ما حققه للكرة السعودية من إنجازات، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.