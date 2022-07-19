أجرت لجنة الحكام لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، اختبارات بدنية لجميع الحكام المشاركين في إدارة مباريات المسابقة.

اختبارات لياقية للحكام

وقررت اللجنة برئاسة علي حمد، اليوم الثلاثاء، إجراء اختبارات بدنية لجميع الحكام المتواجدين في بطولة كأس العرب للشباب، في ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، من أجل الوقوف على جاهزية جميع الحكام.

كما تم عقد اجتماع تنسيقي تحضيري للجنة بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، الذي قدم الشكر للجنة الحكام لاختيارها أفضل الحكام العرب الدوليين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في إدارة جميع مباريات البطولة.

كأس العرب للشباب 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من غدٍ وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، بمشاركة 18 منتخبًا، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها وملعب نادي ضمك.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة مساء، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.