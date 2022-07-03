أعلن الجيش البريطاني اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب اليوم الأحد، حيث بدأ تحقيقًا في الواقعة.

اختراق حسابات الجيش:

وصرح متحدث باسم الجيش: “نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جارٍ”.

وتابع: “نتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، ونعمل على حل المشكلة. وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات”.

خطر القرصنة:

ويزداد خطر القرصنة في الدول الأوروبية لكثرة اعتمادها على الوسائل الإلكترونية في تشغيل البنوك والمعاملات الاقتصادية.

الغزو الإلكتروني:

وحسب الموقع السويدي المهتم بتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني SPECOPS، تصبح الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث التعرض للهجمات السيبرانية، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية.