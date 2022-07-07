قال مدير الثروة الحيوانية في البيئة الدكتور إبراهيم قاسم النعيمي، إن الأسعار ترتبط بكمية العرض والطلب إجمالًا؛ إلا أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام ترتبط بارتفاع سعر الأعلاف.

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “أسعار العلف عالمية والمربون ليسوا هم السبب في ارتفاع الأسعار، فقط ارتفعت أسعار أكثر من 90% من الأسعار”.

وأكمل: “إذا رجعنا للعام الماضي نجد أن الأسعار لم ترتفع خلالها إلا بشكل بسيط؛ إلا أن هذا العام ارتفعت أكثر وملاحظة مثلا في النعيم، لكن كذلك لا يمكن المساواة بين الماشية منخفضة الوزن بالكبيرة بشكل عام”.

ارتفاع أسعار الأضاحي

وكانت وكالة الأنباء “واس” قد قامت بجولة ميدانية على عدد من الأسواق بالمنطقة، ورصدت تفاوتاً في أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب وفرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حاليًا للأضاحي من الخراف ما بين 1200 ريال إلى 1800 ريال، وتتجاوز أحيانًا لتصل إلى 2500 ريال، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1300 إلى 1900 ريال.

وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية، أوضحوا أن المربين والتجار يقومون طوال العام بتربية مواشيهم والاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي، لتعرض في أسواق المنطقة الأسبوعية وفي المحافظات الرئيسة .

إقبال متواصل على الشراء

وتجد الأسواق الشعبية إقبالًا متواصلاً من قبل المتسوقين مما يوفر فرصة جيدة للبيع, مبينين أن المشترى يمضي عادة وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنبًا لزحام الأيام الأخيرة.