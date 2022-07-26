ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

عقود خام برنت الآجلة

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أيلول 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق.

عقود خام غرب تكساس

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1% أمس الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.