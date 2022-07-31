أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأرجعت هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.2%.

إجمالي الناتج المحلي

ومقارنة بالربع الأول 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بـ 1.8% في الربع الثاني 2022.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

يذكر أن الهيئة أوضحت أن “التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي”، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.