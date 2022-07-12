تتيح وزارة الحج أداء العمرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1443 بعد أن تم قصر دخول المسجد الحرام على الحجاج فقط.

قصر العمرة على الحجاج

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر العمرة على الحجاج فقط، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 ذي القعدة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي الحجة. وقالت وزارة الحج، إن ذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

نجاح موسم الحج

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أعلن أمس نجاح حج هذا العام 1443هـ .

وقال سموه ” يسعدني أن أعلن على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد ، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، بمناسبة نجاح هذا التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثّم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر” .

وأضاف ” كما أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن والذين قدموا أعمالاً جليلة جاءت من منطلق الرسالة السامية التي يتشرف كل مواطن سعودي بحملها، وأخصّ بالشكر رجال الأمن والكوادر الطبية الذين كان لهم دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تأمينهم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم”.