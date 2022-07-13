أعلنت بريطانيا استبعاد 2 من المرشحين على زعامة حزب المحافظين لخلافة بوريس جونسون رئيس الوزراء المستقيل.

وتم استبعاد جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني، وناظم الزهاوي عضو الحزب ذوي الأصول العراقية لعدم نيلهما الحد الأدنى من الأصوات.

3 مرشحين

واحتدم السباق حاليًا بين 3 مرشحين وهم ريشي سوناك، مستشار الخزانة الذي كان أول من استقال من الحكومة، ووزيرة الدولة لشؤون الدفاع بيني موردونت وليز تراس وزيرة الخارجية خليفة مارجريت تاتشر والتي يُنظر على نطاق واسع إليها على أنها على سلم الصعود للمنصب الكبير في بريطانيا، وهي تشغل منصب عضوة البرلمان منذ عام 2010 وبدأت في صعود السلم الوزاري فور دخولها البرلمان.

جونسون حزين

وكان رئيس الوزراء البريطاني عبَّر عن حزنه الشديد بعد إعلانه استقالته من رئاسة حزب المحافظين مجبرًا تحت وطأة الاستقالات المدمرة التي شهدها فريقه مؤخرًا.

وقال: أنا حزين لترك أفضل وظيفة في العالم مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.