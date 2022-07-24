أعلنت وزارة التجارة استدعاءها لـ1416 غسالة ملابس ماركة “Ocarina” عام 2020، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل الاستدعاء

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 1416 غسالة ملابس “Ocarina” عام 2020″.

وأوضحت أنه تم استدعاء 816 غسالة من Ocarina سعة 9.5كجم، و600 غسالة سعة 7 كجم.

سبب الاستدعاء

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال http://recalls.sa أو التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.