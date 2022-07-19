أعلنت وزارة التجارة استدعاءها لـ 408 مركبات جاكوار من عدة طرازات؛ لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، والذي قد يؤثر على السلامة والأمان.

تفاصيل استدعاء المركبات

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 408 مركبات جاكور “XE / F PACE / XF” عام 2016- 2017.

وأوضحت أنه تم استدعاء 165 مركبة من جاكور XE ، و135 مركبة من F PACE، و108 مركبات من XF”.

سبب الاستدعاء

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن استدعاء المركبات يرجع لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، ما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة المواطنين للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa أو التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.