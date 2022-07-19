أعلنت وزارة التجارة استدعاء 408 مركبة جاكوار، لوجود خلل فني بها يمثل خطرًا على الراكب.



وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن المركبات التي تم استدعاؤها فيها خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.



وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة استدعاءها لـ 239 مركبة فيراري من عدة طرازات لخلل في غطاء خزان الفرامل، قد يؤثر على السلامة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن ⁧استدعاء ⁩239 مركبة فيراري “عدة طرازات” 2010 – 2019 لخلل في غطاء خزان الفرامل قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل مما يتسبب في فقدان القدرة على الكبح وزيادة خطر وقوع حادث”.