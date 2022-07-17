رأت الاستشارية النفسية عبير باكدم، أن هناك زيادة في حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية بسبب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

استشارية نفسية وأسرية تحذر:

مشاهير مواقع التواصل يساهمون في زيادة حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g4gq7M6MU2 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) July 17, 2022

تفكيك المنازل:

وقالت باكدم، في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية: إن مشاهير مواقع التواصل ساهموا في تفكيك المنازل وتوتر العلاقات الزوجية، بتصوير أنفسهم على أنهم يعيشون حياة زوجية سعيدة في محاولة منهم لإظهار ما يريدون إظهاره.

شعور بالنقص:

ولفتت إلى أن المتلقين لتلك المواد على مواقع التواصل يشعرون بالنقص جراء ما يشاهدونه، مشيرة إلى أن المشاهير يسوقون لملابس ومصوغات ذهبية ويتسببون في أذى نفسي للمتلقين.