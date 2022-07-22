أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد باعبدالله، أن دواء البهاق الجديد لا يمنع انتشار المرض.
دواء علاج البهاق:
وتابع خلال تصريحات إلى قناة العربية، أنه لنجاح دواء البهاق، لابد ألا تزيد المنطقة المصابة على 10%، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حاجة لتقارير أكثر حول فعالية.
له شروط:
ولفت إلى أن علاج البهاق الجديد مخصص للأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، كما أن هناك شروطًا لاستخدام الدواء، أبرزها أن تكون نسبة الإصابة لا تزيد على 10%، حيث إن نتائج علاج البهاق قد تستغرق 24 أسبوعًا قبل ظهور فاعليتها.
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