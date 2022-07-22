أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد باعبدالله، أن دواء البهاق الجديد لا يمنع انتشار المرض.

دواء علاج البهاق:

وتابع خلال تصريحات إلى قناة العربية، أنه لنجاح دواء البهاق، لابد ألا تزيد المنطقة المصابة على 10%، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حاجة لتقارير أكثر حول فعالية.

له شروط: