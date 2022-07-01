أكد استشاري طب العائلة الدكتور زياد الريس أن زيادة تناول الفيتامينات قد يؤدي لتسمم الجسم، كاشفًا أن 90% من المجتمع يعاني من نقص فيتامين “د”.

فيديو | استشاري طب العائلة د.زياد الريس: زيادة تناول الفيتامينات قد يؤدي لتسمم الجسم و 90٪ من المجتمع يعاني من نقص فيتامين "د"#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/37tzzVUbQk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2022

فوائد الماء:

وأضاف استشاري طب العائلة، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الماء أهم فيتامين يجب أن يشربه الحاج لتعويض نقص سوائل الجسم.

تناول الفيتامينات:

وأجاب على سؤال بشأن لماذا نأخذ الفيتامينات؟ فقال: إن 78 دراسة بحثية أثبتت أن تناولها بلا فائدة ولا تحمي من الأمراض.