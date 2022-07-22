دشن مواطنون وسمًا للبحث عن مفقود وادي الدواسر شعيان، الذي فقد أثره منذ ظهر الأربعاء، أثناء عودته من عمله، بمنطقة نجران.

معلومات عن مفقود وادي الدواسر:

وتناقلت التغريدات معلومات منسوبة لأهل المفقود تشير إلى أنه كان يستقل سيارة من نوع لكزز موديل 2022، لونها رصاصي فاتح، وكان آخر اتصال له على طريق وادي الدواسر أثناء عودته من عمله من الحد الجنوبي في محافظة نجران.

كما تشير المعلومات إلى أن مفقود وادي الدواسر في أواخر الثلاثينات من عمره، واسمه شعيان حمود العتيبي من سكان المحافظات الجنوبية.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن الشاب المفقود، من قبل الجهات الرسمية، وأهالي المنطقة الذين فزعوا للبحث عنه.

مناشدات باستمرار البحث:

وتفاعل مواطنون مع الواقعة مناشدين باستمرار البحث عن الشاب، فتقول إحدى التغريدات: “على شباب ورجال محافظة وادي الدواسر يتبرعون لوجه الله للبحث عن شعيان العتيبي، جندي من جنود حماية الوطن تائه ابحثوا عنه لا يموت عطش”.

وتوقع بعض المواطنين ألا يكون الشاب قد غاب في دهاليز الصحراء، فتقول إحدى التغريدات: “لازم الناس تروح تدور! السيارة لكزس يعني مستحيل يكون دخل صحراء وضاع اللكزس ما راح تبعد عن الزفلت في خطوط وعرة”.

كما أشار بعضهم إلى أن الطريق غير مقطوعة مما ييسر عملية الإنقاذ، فقال أحد المغردين: “الله يرده سالم معافًى على الوصف إنه كان مع طريق (المهمل) بين رنية والوادي والطريق أعرفه مضبوط ما يعتبر مقطوع فيه شبكة ونفود يمين ويسار الخط، ولو نزل بالسيارة من الخط ما تعدى 5 أمتار وتغرز اللي قريب من هالطريق يروح جهة تقاطع طريق الرين يمكن راح يمين يبي يختصر وضاع”.

ولا يزال الشاب مفقودًا حتى الآن وسط جهود البحث عنه، لليوم الثالث.