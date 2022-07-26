كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، موضحًا أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوبي منطقة الرياض تشهد الآن أجواء مغبرة، فضلا عن استمرار الحالة المطرية الصيفية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

وتوقع المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” هبوب رياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار على نواحي المدينة المنورة ومكة المكرمة جنوب غربي منطقة الرياض، وربما نجران.

وبشأن الحالة المطرية الصيفية، لفت إلى استمرارها، موضحًا أن اليوم متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، ومكة، وقد تمتد نحو جنوب وغربي منطقة الرياض.

ولفت إلى أن زيادة ساعات الليل تستمر بمعدل دقيقة تقريبًا يوميًا، مشيرًا إلى أنه كل يوم يتقدم الغروب ويتأخر الفجر والشروق؛ وعليه يطول الليل ويقصر النهار.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.