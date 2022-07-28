رفعت وزارة الداخلية في الإمارات وإدارة الأزمات الإماراتية، من جهودها لمساعدة متضرري السيول في الفجيرة، حيث قامت الفرق المتخصصة بنقل 150 فرداً متضرراً من السيول.

سيول الفجيرة، اللهم احفظ أهل الإمارات واجعلها أمطار خير وبركة… السرعة في المياه الراكدة تؤذي الممتلكات. pic.twitter.com/EaksBqVCLq — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 28, 2022

ولفتت إدارة الأزمات الإماراتية إلى أن متطوعين يعملون على مساعدة الأسر المتضررة من السيول، وأهابت بالجميع الاعتماد على البيانات الرسمية حول حالة الطقس.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، وتوخي الحيطة والحذر، والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل غير المتضررة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة إلا للضرورة.

تعليق الدوام في القطاع الخاص

من جانبه وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.