حذر خبير المسرطنات فهد الخضيري من تناول السكر الأبيض؛ لما يسببه من أخطار على صحة الإنسان على المدى الطويل.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تستطيع ترك السكر نهائيًّا في مشروباتك كلها شاي قهوة عصير بالتدريج، وذلك بتعويد اللسان بدونه عشر أو 15 مرة شاي خفيف بدون سكر”.

التخلص من السكر:

وتابع: “ستشعر بعدها بعدم حاجتك للسكر؛ لأن اللسان يتعوّد ويتأقلم! فكلما زدت السكر زادت الرغبة له، جرب كم شهر وسترى فارق كبير في صحتك وانخفاض وزنك ونشاطك البدني وحيويتك”.

وأضاف: “التحذير من شيء ما غذاء أو مشروب، لا يعني أن الضرر سيحدث غدًا أو اليوم.. لكن يعني أن الاستمرار عليه لفترة طويلة أو الإكثار منه! قد يسبب ضرر على المدى الطويل إما بسبب طول مدة الاستخدام أو التراكيز العالية أو الكميات أو طبيعة الشخص وعمره وحالته الصحية لأن الاشخاص يختلفون بالتضرر”.

خطر الإمساك:

كما أشار إلى أنه من أسباب الإمساك: السكر العالي في غذائك، والجفاف بسبب عدم شرب ماء كافٍ وسوائل، وعدم تناول الألياف، وتأخير الذهاب لدورة المياه فيتراكم ويتيبس ويجف”.

وأكمل: “احرص على عدم إضافة السكر في مشروباتك سواء الشاي أو العصير سيفيد جسمك ويحسن المزاج ويخفف الوزن ويقلل الإمساك ويحميك من مرض السكر”.