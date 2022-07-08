كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.46 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.42 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (849.30 ميجابايت / مشترك)، متجاوزاً (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / مشترك.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام).

معدل سرعة تحميل الإنترنت

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 266.72 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 40% مقارنةً بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 36.97 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 28% مقارنةً بالعام الماضي.

وتجاوز عدد المكالمات المحلية 13 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.43 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.