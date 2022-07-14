أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق أن القيم الضغطية ترتفع على حوض البحر الأبيض المتوسط وتنخفض انخفاضًا شديدًا على جنوب الجزيرة العربية جهة الربع الخالي في هذه الأيام المسماة “موسم الغبيرة”.

رياح وغبار:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتيجة لـ موسم الغبيرة يشتد عصف الرياح المثيرة للغبار والأتربة على السواحل التهامية في المملكة واليمن وهي التأثيرات المسماة “موسم الغبيرة”، حيث تتشكل السحب الماطرة على سواحل بحر العرب جهة سلطنة عمان، وتمتد لمناطق المصايف السعودية، ويشتد عصف الرياح الشمالية الغربية الحارة والجافة.

رياح البوارح:

وأضاف أن رياح البوارح تشتد على الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وسميت بهذا الاسم لأنها تبرح الأرض بقوتها وتمسح الأثر، وكان اللصوص قديمًا ينتظرونها لمحو آثار سرقتهم.