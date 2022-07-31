اتبعت مدينة هيوستن الأمريكية، حيلة ذكية، من أجل سحب السلاح من سكانها بكامل إرادتهم، حيث أطلقت مبادرة يسلم المواطنون فيها الأسلحة التي يمتلكونها مقابل مبالغ مالية هائلة.

مقابل مبالغ مالية تصل لـ 100 ألف دولار.. مدينة أميركية تسحب السلاح من سكانها بطريقة ذكية: "اصطفوا في طوابير لتسليمها بكامل إرادتهم"#أميركا#العربية pic.twitter.com/zI01cMjMrW — العربية (@AlArabiya) July 31, 2022

وحسب وسائل إعلام أمريكية، استقطب الحدث الذي أطلقته هيسوستن لإعادة شراء الأسلحة مئات الأشخاص السبت، بعدما أعلنت عن تسليم السلاح مقابل مبالغ مالية تصل لـ 100 ألف دولار.

اصطفاف في طوابير

وذكرت قناة “العربية”، أن الفكرة جذبت مئات المواطنين الذين اصطفوا في طوابير لتسليمها بكامل إرادتهم، مقابل الأموال.

وتهدف المبادرة للحد من العنف المسلح، تزامنًا مع الحوادث المتكررة التي تشهدها البلاد.

With a little over two hours into the Gun Buyback, we have taken more than 150 guns off the street. pic.twitter.com/NXLVQQxCXV — Houston Police (@houstonpolice) July 30, 2022

جمع 845 بندقية

وشوهدت طوابير من السيارات حول كنيسة ويلر أفينيو في جنوب شرق هيوستن حيث أقيم الحدث، وجمع المسؤولون 845 بندقية وقالوا إنهم قدموا ما يقرب من 100 ألف دولار في بطاقات الهدايا خلال الحدث.

ووجهت شرطة هيوستن في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، الشكر لكل من جاء بإرادته وقدم السلاح.