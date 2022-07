اتبعت مدينة هيوستن الأمريكية، حيلة ذكية، من أجل سحب السلاح من سكانها بكامل إرادتهم، حيث أطلقت مبادرة يسلم المواطنون فيها الأسلحة التي يمتلكونها مقابل مبالغ مالية هائلة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، استقطب الحدث الذي أطلقته هيسوستن لإعادة شراء الأسلحة مئات الأشخاص السبت، بعدما أعلنت عن تسليم السلاح مقابل مبالغ مالية تصل لـ 100 ألف دولار.

وذكرت قناة “العربية”، أن الفكرة جذبت مئات المواطنين الذين اصطفوا في طوابير لتسليمها بكامل إرادتهم، مقابل الأموال.

وتهدف المبادرة للحد من العنف المسلح، تزامنًا مع الحوادث المتكررة التي تشهدها البلاد.

With a little over two hours into the Gun Buyback, we have taken more than 150 guns off the street. pic.twitter.com/NXLVQQxCXV

— Houston Police (@houstonpolice) July 30, 2022