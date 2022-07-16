أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الأفلاج، والسرير، ووادي الدواسر.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثانية عشرة من مساء اليوم السبت.







سحب رعدية على الباحة





كما تتعرض منطقة الباحة لرياح نشطة وسحب رعدية، وتدنٍ في مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشى، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثانية عشرة من مساء اليوم السبت.







كما تتأثر كل من المخواة، والحجرة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة في الباحة، بنشاط الرياح والسحب الرعدية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد لتدني الرؤية الأفقية في المدن المذكورة، لافتًا لاستمرار التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم السبت.



وفي جازان تستمر حالة السحب الرعدية والأمطار، ونشا الرياح وتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتؤثر الظواهر المذكورة على كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وصامطة، وضمد.

وتستمر حالة التأثير حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على ـأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.