أصدر مركز طقس العرب، تنبيهًا بشأن تعرض المملكة لاضطرابات جوية حادة، وأمطار شديدة.

وأشار إلى أن المراكز المختصة بالتوقعات الجوية بعيدة المدى حذرت من تأثر القطاع الجنوبي الغربي المملكة بموجة اضطرابات وأحوال جوية غير مستقرة في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، تترافق بأمطار رعدية شديدة الغزارة.

ولفتت التوقعات إلى تأثر كُل من جازان وعسير والباحة، والطائف بالتأثيرات الجوية المذكورة، مع احتمالية تأثر منطقة مكة المكرمةبتدفق لكتل هوائية مُشبعة بالرطوبة، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر على إثرها السحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار بغزارة قد تكون عالية، تتسبب بجريان الأودية والسيول.

الأرصاد تنبه أهالي نجران

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد نبه اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر), ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض