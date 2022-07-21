استمرارًا لتعزيز التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتليجرام في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت إزالة أكثر من 1,203,966 محتوى متطرفاً على المنصة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 12 يوليو لعام 2022م، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 1,876,938 محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير 2022م.

جهود مشتركة:

ويواصل فريق عمل من اعتدال وتليجرام جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها و تأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، و (تليجرام) كانا قد أعلنا في 21 فبراير الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).