افتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، باب الملك عبد العزيز – رحمه الله – في المسجد الحرام لتسهيل حركة الحشود ومواكبة لكثافة الحجاج.

عمارة الحرمين:

وأشاد معاليه بجهود قيادة المملكة المباركة في عمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله -، مبينا أنه بالتزامن مع بدء موسم حج هذا العام 1443هـ الذي يأتي مع رفع الإجراءات الوقاية في المملكة ووصول أعداد الحجاج إلى مليون حاج يسهم باب الملك عبدالعزيز رحمه الله في تسير وإدارة الحشود وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في البيت العتيق ويضمن أمان وسلامة تنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

تشطيبات نهائية:

وأكد حرص رئاسة شؤون الحرمين على أهمية الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية قبل حلول موسم حج هذه العام، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الذي يؤكد ريادة المملكة العالمية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.