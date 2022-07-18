كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن إمكانية رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي اليوم الاثنين 18 يوليو 2022 ما بعد الساعة 11 مساء.

وكشفت الجمعية أنه يمكن رصد الظاهرة بسماء السعودية والوطن العربي ولبقية الليل في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

اقتران القمر الأحدب

يذكر أنه رصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الجمعة 15 يوليو 2022 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث اقترنا ما بعد الساعه التاسعة مساء ولبقية الليل حيث فصل بينهما حوالي 4 درجات بالأفق الجنوب الشرقي في ظاهرة تم مشاهدتها بالعين المجردة.