أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وذلك في عام 2022.

أول إصابة خلال عام 2022

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الزراعة الصينية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن البلاد اكتشفت أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 بين الطيور البرية في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.

أصل وتطور فيروس H5N1

يذكر أن فريق بحث صيني حدد في وقت سابق، بشكل منهجي أصل وتطور وانتشار فيروس H5N1، الذي تسبب في تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم.

وتم نشر نتيجة الدراسة، التى أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، مؤخرا فى مجلة الميكروبات والعدوى الناشئة.

وكشفت الدراسة أن فيروس H5N1 المنتشر حاليًا ظهر فى هولندا فى أكتوبر 2020، بصفته إعادة تركيب لفيروس إنفلونزا الطيور H58N مع أنواع فرعية مثل H1N1 و H3N8.

وقالت تشن هوا لان من معهد هاربين للبحوث البيطرية، والتى ترأست فريق البحث، قالت إن فيروس H5N1 كان مسؤولاً عن فقدان أكثر من 70 مليونا من الدواجن المحلية فى أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية منذ أكتوبر 2020.

تحليل مفصل

وأجرى الباحثون تحليلاً مفصلاً لتطور 233 سلالة تمثيلية من H5N1 تم عزلها من 28 دولة، حيث وجدوا أن الفيروس شهد تبادلًا جينيًا معقدًا مع فيروسات مختلفة تنتشر فى الطيور البرية وشكل 16 نمطًا وراثيًا منذ ظهوره.

وقاموا بعزل 13 سلالة من فيروس H5N1 من 26767 عينة من الطيور البرية والدواجن تم جمعها فى الصين بين سبتمبر 2021 ومارس 2022.

وتم اكتشاف أربعة أنماط وراثية للفيروس هي: جي1 و جي7 و جي9 و جي10 ، فى الصين. وقالت تشن إن ثلاثة من هذه الأنماط قد تم الإبلاغ عنها فى السابق فى دول أخرى.