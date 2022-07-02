كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، اليوم السبت، إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية، فيما تسجل مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجات الحرارة بـ20 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 46 درجة مئوية، تليها الدمام والخرج وشرورة ووادي الدواسر بـ 45، فيما تسجل رفحا وحفر الباطن والرباض 44 مئوية، ومكة المكرمة وبريدة والدوادمي والمجمعة 43.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت أبها والباحة وطريف في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ20 درجة مئوية، وسجلت حائل 23، وتبوك 24، وعرعر وسكاكا والطائف 25 درجة مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.