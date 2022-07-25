سجلت الأحساء، أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية اليوم الاثنين حيث بلغت 47 درجة مئوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد جاءت الدمام في المركز الثاني بـ46 درجة تلتها القيصومة التي سجلت 45 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقرير له اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة قد يصاحبها جريان السيول, وتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جيزان، فرسان), ونجران (شرورة, حبونا، بدر الجنوب، نجران), وعسير ( أبها, خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة), ومنطقة الباحة (الباحة, بلجرشي, العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة), بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، جدة), وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.