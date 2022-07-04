أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، المسجلة بمدن المملكة.

الأحساء أعلى المدن الحرارة

وقال مركز الأرصاد، اليوم الاثنين ، إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ19 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 45 درجة مئوية، تليها الدمام وحفر الباطن والخرج بـ 44، فيما تسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر 43، والرياض وشرورة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فكانت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ19 درجة مئوية، وسجلت أبها 20، وطريف والقريات 21.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.