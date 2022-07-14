أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى:

وتوقع المركز أن تصل درجات الحرارة العظمى على المدينة المنورة إلى 43 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الإحساء بالمنطقة الشرقية أعلى درجة في المملكة بـ 45 درجة، وتسجل الدمام وحفر الباطن والخرج 44 درجة مئوية.

وتسجل الرياض وبريدة ورفحاء ووادي الدواسر 43 درجة، وتسجل مكة المكرمة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية.

أدنى درجة حرارة:

وفي المنطقة الجنوبية تسجل درجات الحرارة في الباحة 29 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 29 درجة مئوية.