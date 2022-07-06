تواصل مدينة الأحساء تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بالمدن.

وقال مركز الأرصاد، اليوم الأربعاء، إن مدينتا الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ18 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة وحفر الباطن والخرج 44، ووادي الدواسر 43، والرياض وبريدة وشرورة ورفحاء 42.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ18 درجة مئوية، وسجلت أبها والطائف والقريات 20، وطريف 21، أما العلا فسجلت 22 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.