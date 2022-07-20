كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على مدن المملكة.

وتسجل مدينتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى الدرجات بـ 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 47 درجة مئوية، يليها المدينة المنورة والخرج ورفحا والدمام بـ 46 مئوية.

وتسجل الرياض وبريدة والعلا 45 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 44 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن تأتي كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، ونجران 20، والقريات 24، وطريف والطائف و25 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).