أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمي:

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المدينة المنورة، ما بين 35 – 44 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الأحساء وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية أعلى درجة في المملكة بـ 44 درجة، كما سجلت الدمام وبريدة والخرج 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وتسجل مكة المكرمة 41 درجة، والرياض 42 درجة، ورفحاء 42 درجة مئوية، وبالنسبة إلى أدنى درجات حرارة فتسجلها كل من الباحة 27 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 27 درجة مئوية.