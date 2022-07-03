أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد على عدم السماح لأي مؤسسة بالاحتفاظ بالهوية الوطنية أو صورة منها لأي من المواطنين.

وأشارت إلى أنه في حالة قيام إحدى المؤسسات بالاحتفاظ بصورة الهوية يجب الإبلاغ عن ذلك من خلال تقديم شكوى في “كلنا أمن”. جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين عن إصرار بعض المؤسسات على تصوير الهوية الوطنية، وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

لا يحق للبنوك تصوير الهوية الوطنية

وفي وقت سابق؛ أكدت وكالة الأحوال المدنية لوزارة الداخلية، على عدم السماح للبنوك بالاحتفاظ ببطاقات الهوية الوطنية، أو تصويرها.

وأشارت إلى أن المسموح به هو الاطلاع على بيانات الهوية فقط، ثم إعادتها لصاحبها وعدم تصويرها. كما أشارت إلى أنه في حالة مخالفة القانون يتم التقدم بشكوى مباشرة إلى الشرطة، أو كلنا أمن؛ لمتابعة الواقعة واتخاذ اللازم.

حافظ على هويتك تحفظ حقوقك

وقد نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بضرورة الحرص والحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية والتي تعد وثيقة رسمية نصت الأنظمة بالمحافظة عليها. وقالت الأحوال المدنية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حافظ على هويتك تحفظ حقوقك”.