خصصت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام 1443هـ مكتباً متكاملاً في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، كذلك عربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن, بالإضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتَيْ جدة والطائف.

ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودين مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.