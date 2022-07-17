أعادت الأحوال المدنية، التذكير بشروط وخطوات تغيير بيانات المهنة في الهوية الوطنية.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار خطاب حديث من جهة العمل موقع ومختوم”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: ” أنا موظف حكومي ( معلم ) وفي أبشر المهنة طالب ابتدائي مع أن جهة العمل ستقوم بتعديل المهنة عن طريقها.. الآن هذه السنة السادسة ولم تتغير”.

حالات تغيير صورة الهوية الوطنية

وفي وقت سابق؛ حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الوطنية، مشيرة إلى وجود حالتين لا تتطلبان تغيير الصورة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الصورة في الهوية الوطنية يتم تغييرها في حالات معينة وتشمل هذه الحالات ما يلي:

– تغيّر الملامح

– بموجب تقارير طبية

وأشارت إلى أنه في حال تجديد الهوية، أو إصدار بدل تالف لا يتطلب إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم بالطلب.